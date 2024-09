Biasin | Solo un cambio di Inzaghi non sono riuscito a capire

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) Simoneè finito sul banco degli imputati per la sconfitta della sua Inter nel derby contro il Milan. Fabrizioha indicato di non aver ben compresouna delle sue scelte. IL PUNTO – Simoneha realizzato una serie di cambi, nel secondo tempo del derby tra Inter e Milan, che hanno modificato totalmente il centrocampo rispetto all’inizio del match. Di ciò ha parlato il giornalista Fabrizioa Radio Sportiva: «Nel derby, dopo i cambi effettuati durante il match, l’Inter ha peggiorato la sua resa. La verità è che noi non disponiamo dei dati dei tecnici. Credo che la maggior parte dei problemi siano dati dal fatto che i giocatori reduci da una partita probante come quella contro il Manchester City, per cui è stato giusto riferirsi alle alternative».