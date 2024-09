Uomini e Donne Francesca Sorrentino la nuova tronista che origini ha e dove è nata? Scopriamo il suo lavoro

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 23 settembre 2024)ha accettato di sedere sulla sedia rossa dicomedopo la delusione di una storia sentimentale. Sapete di cosa si occupa nella vita?di seguito tutto ciò che la riguarda! Leggi anche: Temptation Island, Manuel ancora innamorato di? «Farei di tutto» Spigliata e con i piedi per terra,è ladie spera di trovare nel dating show di Maria De Filippi il grande amore, proprio come quello dei suoi genitori che dura da oltre un quarto di secolo! Conosciamola meglio! View this post on Instagram A post shared by(@) Etàha 24 anni: èil 28 novembre 2000, sotto il segno zodiacale del Sagittario.