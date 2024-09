Unghie espresso | la manicure autunnale che dà la carica

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 23 settembre 2024) Cosa c’è di meglio di un bell’per affrontare la giornata con la giusta? Anche per quanto riguarda la: lecolor caffè sono un must dell’autunno 2024. Da provare, anzi assaggiare. Perchénon è solo il tormentone di Sabrina Carpenter, ma anche la tendenza da seguire in fatto di: le tonalità sono quelle del marrone scuro, lesono lucide, grazie al final touch effetto “glazed”. Da copiare in salone o a casa: dopo la brat summer e i colori accesi, l’autunno porta con sé i toni più dark. Anche Selena Gomez è una grande fan delle: eccola al Toronto Film Festival con unastudiata dal suo manicurist Tom Bachik. Qualche idea da imitare nel video di Amica.it.