Stefano De Martino batte Amadeus negli ascolti ‘Affari tuoi’ resta leader

(Di lunedì 23 settembre 2024) (Adnkronos) – Primo round aDenella sfida dell’access prime time contro, che domenica sera ha fatto il suo debutto sul Nove.non teme la concorrenza die del suo nuovo show ‘Chissà chi è’ e totalizza su Rai1 ben 4.467.000 spettatori e il 25% di share. Ma attenzione al debutto disu Nove: la prima puntata del suo ‘mystery show’ ha incollato allo schermo 926.000 spettatori, conquistando uno share del 5.2% e segnando un record storico per la rete. In più, grazie alla strategia del simulcast su ben 10 canali del gruppo Warner Bros. Discovery (Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, MotorTrend, Hgtv, Warner TV, K2 e Frisbee), ‘Chissà chi è’ ha raggiunto complessivamente 1.600.000 spettatori, pari all’8,8% di share, scrivendo un’altra pagina di storia come programma di access prime time più visto di sempre per il gruppo.