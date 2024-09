Stasera al Rosebud ’Cuori liberi’ incontro con il regista Schiazza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’appuntamento con "Gli invisibili", al cinemadi Reggio,alle 21 propone "Cuori liberi. Fino all’ultimo respiro", un nuovo film su peste suina, violenza sugli animali e non solo. Alla proiezione sono attesi anche ile produttore Alessioe i protagonisti Roberto Manelli con Sara D’Angelo. Sono decine di migliaia i suini abbattuti per la peste suina africana. Questa malattia non è trasmissibile all’uomo ma la normativa europea è chiara; nel caso in cui si manifesti la peste sul territorio si prevede l’abbattimento preventivo dei maiali presenti – positivi o no – per minimizzare il rischio di "contagio" e le perdite economiche.