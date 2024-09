Solofra abbraccia il suo Centro sportivo Don Virgilio | Che sia luogo di aggregazione e spiritualità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon solo un, ma anchediumana e spirituale. C’è tutto questo all’interno della struttura inaugurata ieri ae consegnata a un territorio che sta combattendo in modo attivo pur di non sentirsi emarginato. Il segnale emerso da questo taglio di nastro va al di là dell’aspetto puramente ludico, ha un significato che va oltre perchè è un premio al lavoro e al sacrificio, oltre che il giusto riconoscimento per l’impegno profuso da tutti. Riprende vita ilSant’Andrea, affollato per l’occasione da tante personalità del mondo, civile ed ecclesiale. E particolarmente importante è stato l’arrivo dell’Arcivescovo Mons. Bellandi che non ha potuto fare a meno di raccogliere l’invito della comunità. “Quello umano e quello spirituale rappresentano aspetti indivisibili.