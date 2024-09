Promozione Tutto dopo la terza giornata di campionato nessuna vittoria fuori casa

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un solo gol in campo esterno, quello del Vismara a Jesi. Con i commenti di alcuni protagonisti come gli allenatori di Vismara (Fulgini), Appignanese (Cantatore), Gabicce Gradara (Capobianco) e Lunano (Renzi) VALLESINA, 23 settembre 2024 – Nessuno a punteggio pieno in classifica generale,in campo esterno, quattro successi tra le mura amiche. E’ questo il verdettoladi. Ed ancora: solo 8 gol realizzati di cui solo 1 in campo esterno, quello del Vismara al Carotti di Jesi. Ci sono ancora sei squadre che non hanno mai vinto (Appignanese, Pergolese, Biagio Nazzaro, Sassoferrato Genga, S. Orso, Vigor Castelfidardo); chi è ancora a quota 0 in classifica generale (S. Orso e Vigor Castelfidardo); chi non ha mai segnato (Sassoferrato Genga, S.