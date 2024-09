Mondiali di Skateboard a Ostia Mazzara piazza la settima posizione | appuntamento con la storia rimandato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 23 settembre 2024)– Si è concluso uno straordinario spettacolo dial The Spot di. Il X Municipio ha ospitato il Mondiale che ha accolto centinaia di atleti da tutto il globo. E tra di essi anche Alessandro, che ha giocato in casa, e con la divisa delle Fiamme Gialle. L’Azzurro, stella della Nazionale, hato il settimo posto. E’ arrivato in semifinale dove ha realizzato una run perfetta con il punteggio di 89.35. E’ volato quindi in finale per giocarsi le medaglie e al terzo posto, tra gli otto campioni finalisti. I salti dell’atleta romano hanno emozionato i tifosi e fatto vibrare gli spalti del The Spot lidense.non è riuscito a concludere le tre run in programma e ha chiuso dunque al settimo posto con il punteggio di 75.58. Il titolo mondiale è andato al brasiliano Akio, 93.53 punti, che ha ribaltato la classifica generale all’ultima run.