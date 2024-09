Milano Fashion Week | la moda che verrà

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 23 settembre 2024) In un susseguirsi di sfilate ed estetica,dimostra ancora una volta di essere una delle capitali più importanti per lacontemporanea. Una commistione di stili che guardano a un pubblico sempre più globale — così come gli ospiti che siedono le prime file alle sfilate — e a una nuova idea di contemporaneità, che cerca nel passato e nell’heritage la sua ragione d’essere. MM6 Margiela Si rivolge all’idea di concretezza, la collezione Primavera Estate 2025 firmata MM6 Martin Margiela che porta in passerella una serie di capi perfetti per il caldo soffocante della stagione. Improntati alla semplicità, i look presentati si rifanno a silhouette semplici, raccontante attraverso proporzioni leggermente anticonvenzionali. La storia e l'archivio della maison tornano a essere un territorio di esplorazione, con idee e soluzioni prese e rimescolate per adattarsi al qui e ora.