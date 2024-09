Metro annuncia la chiusura della sede di Pozzuoli domani sit in degli addetti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) I dipendentiItalia spa di(dalle ore 15) distribuiranno volantini ed esporranno cartelli per protestare contro la comunicata decisione di chiudere, a partire da aprile 2025,di, che conta 65 dipendenti, oltre a vari collaboratori e aglidelle ditte dei fornitori. Un cash & carry che nel corsoanni è diventato un punto di riferimento non solo per l'area flegrea ma anche per l'intera a nord di Napoli. Una decisione che è stata comunicata alle maestranze, fanno sapere alcuni, senza che alcun preavviso fosse stato dato alle Rsu e al personale dipendente. Nessuna decisione però, al momento, sulla ricollocazione dei dipendenti.