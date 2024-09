L' India ha dominato le Olimpiadi degli scacchi in tutte le categorie

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 23 settembre 2024) AGI - L'è diventata ufficialmente la nazione da battere negli. A ribadirlo, una volta di più, è stata l'ultima edizione delle, che si sono concluse ieri a Budapest. Nelle due manifestazioni principali, Open e Femminile, la medaglia d'oro è andata ai giocatori e alle giocatrici del Paese asiatico che si sono portati a casa anche quattro premi di categoria: nell'Open, Gukesh e Erigaisi sono stati 'i migliori' in prima e terzaera; stesso riconoscimento, in terza e quartaera, per Divya Deshmukh e Vantika Agrawal nel Femminile. L'Olimpiade prevede che, in ogni match, si sfidino quattrosti per parte ed è il risultato complessivo, ovvero sommato, di questi incontri a determinare chi vince.