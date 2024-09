La pioggia torna a colpire Bergamo | attesa una settimana di precipitazioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un fronte perturbato in ingresso dalla Francia nella giornata di lunedì determinerà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche sulla nostra regione in particolare dal pomeriggio; migliora martedì per ingresso di correnti occidentali ma nel corso della giornata di Mercoledì e per il resto dellaè atteso un nuovo peggioramento. Le previsioni del tempo a cura di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 23 settembre 2024 Tempo Previsto: Nuvoloso al mattino con intensificazione della copertura nuvolosa da ovest verso est nel corso della mattinata fino a cielo coperto;deboli al mattino su Oltrepò e settori sud-occidentali della regione in estensione dal pomeriggio a tutta la regione con possibili temporali dal tardo pomeriggio. Quota neve tra 2700 e 3000 metri.