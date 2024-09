La madre rifiuta di dargli soldi il figlio le spara contro l’auto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi, in collaborazione con i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Montella, all’esito di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di un 38enne del luogo, indiziato – allo stato delle indagini – di rapina, estorsione, maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di armi da fuoco.