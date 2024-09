La lettera dall’Ucraina | Grazie dell’ospitalità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024) BUSTO ARSIZIO (Varese) Ieri in centro città, all’iniziativa “Ba Cuori Insieme“ dedicata alle associazioni di volontariato, presenti con i loro stand informativi, c’era un cuore che batteva più forte degli altri per la commozione. Quello di Antonio Tosi, presidente di Aubam, l’Associazione umanitaria pro bambini nel mondo, da trent’anni impegnata nell’accoglienza in famiglia per soggiorni terapeutici dei bambini di Chernobyl. Tra le mani di Tosi unainviata da Tatiana Kunitska, rappresentante dell’organizzazione ucraina “Difendere i bambini di Chernobyl“ con cui Aubam collabora da sempre. A luglio 35 bambini ucraini dagli 8 ai 13 anni hanno soggiornato per due settimane –alla collaborazione tra Aubam e Amministrazione comunale di Busto Arsizio – alla colonia marina di Alassio, un’esperienza nuova e indimenticabile per i piccoli ospiti.