Inzaghi ammette | il Milan ha meritato la vittoria

(Di lunedì 23 settembre 2024) Riscossa per ildi Fonseca che si impone per 2-1 contro un’Inter sottotono. Il mister nerazzurro Simoneintervistato su Daznche “ilè un’ottima squadra”, “ha fatto meglio di noi meritando la”.critica il suoi. “Noi siamo stati poco squadra, cosa che ci succede raramente. Ho provato a cambiare ma la situazione non è cambiata. Siamo stati poco compatti. Gli approcci sono stati determinanti e nei due tempi siamo mancati. Non abbiamo mai dato la sensazione di essere la squadra di sempre”.si assume le responsabilità della sconfitta. “Non eravamo lucidi sia in fase di possesso che non possesso, i due gol sono la testimonianza. Nel secondo tempo, dopo aver pareggiato, siamo rientrati male e dovevamo fare di più. Siamo amareggiati perché sappiamo l’importanza del derby e ora dobbiamo lavorare”.