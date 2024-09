Il portiere del Barcellona Ter Stegen è fuori per un grave infortunio al ginocchio

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 23 settembre 2024) 2024-09-23 17:54:07 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. IldelMarc-André terdovrà stare lontano dal campo per un lungo periodo dopo la “rottura completa” del tendine deldestro rimediata domenica. Il trentaduenne nazionale tedesco si è infortunato nella vittoria per 5-1 contro il Villarreal dopo una caduta goffa dopo aver ricevuto un cross. Scommetti £10 e ricevi £60 in scommesse gratuite e bonus Valido oggi: 23 settembre 2024 18+. Gioca in sicurezza. Solo nuovi giocatori, utilizzando il codice promozionale T60. Valido dal 13/04/2022. Gioco online.