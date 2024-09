Girone B Desenzano e Varesina Sono prove di fuga

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) NelB a comandareper il momento a quota 10 punti ile la. I bresciani sbancano infatti per 4 a 1 il Gianni Brera di Pero, che sta ospitando le partite dell’Arconatese, finora a secco di punti. Le fenici invece a Trezzo sull’Adda superano per 3 a 1 il Sangiuliano City nel big match di questa quarta giornata, mandando un messaggio forte alle dirette rivali per la C. Incalza ad un’incollatura la coppia composta da Ospitaletto e Sant’Angelo, seppure reduci da esiti differenti al termine dei propri incontri. Gli orange bresciani espugnano per 4 a 3 il campo della Casatese Merate, raggiungendo così i rossoneri barasini fermati invece in dalla Pro Palazzolo, per 3 a 1. La Pro Sesto grazie alla marcatura di Clerici supera di misura in trasferta il Magenta.