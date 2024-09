Come finisce il film The Blind Side | una vita da proteggere

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nel finale di The, Michael Oher ottiene una borsa di studio per giocare a football all’Università del Mississippi (Ole Miss), svolta che l’inizio della sua carriera nel football professionistico. L’epilogo mostra Michael durante il draft NFL del 2009, dove viene scelto dai Baltimore Ravens23° scelta assoluta: anche al culmine del suo viaggio, continua a essere supportato dalla famiglia Tuohy, che lo ha accolto e aiutato a superare le difficoltà del suo passato. Ildel 2009 racconta la vera storia di Michael Oher, un adolescente senzatetto che viene accolto dai Tuohy, una famiglia benestante, che gli offre una nuova possibilità nella. Grazie al loro sostegno, Michael diventa una stella del football, ma ilè più di una semplice biografia sportiva: mette in evidenza l’importanza della compassione e del sostegno familiare.