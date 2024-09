Ciclista investito da un camion lungo la Pontina; tragedia sfiorata

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Disagi al traffico si sono registrati oggi intorno alle 12:30 ad Aprilia, quando unè rimasto coinvolto in un incidente con un. L’uomo, dopo l’urto, è finito a terra, bloccando momentaneamente la carreggiata. Rallentamenti su entrambe le direzioni L’incidente è avvenuto nei pressi della rampa per la via, causando forti rallentamenti in entrambe le direzioni. La presenza dele della bicicletta in mezzo alla strada ha ulteriormente complicato la circolazione. Intervento dei soccorsi Sul posto sono immediatamente intervenuti il personale del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Aprilia per prestare soccorso ale gestire il traffico fino alla rimozione dei veicoli coinvolti. Immagine di repertorio L'articoloda unlaproviene da Dayitalianews.