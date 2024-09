Cattivissimo Me 4 non molla la presa primo al box office italiano dopo cinque settimane

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 settembre 2024) Non cambiano le posizioni della classifica di incassi italiani che vedonoMe 4 e Beetlejuice Beetlejuice stabili ale secondo posto. Non è ancora uscito il titolo che scalzeràMe 4 dalla prima posizione del box. A bendall'uscita la pellicola targata Illumination Entertainment e Universal non accenna a stancare gli spettatori nostrano che permettono al film di incassare altri 754.000 euro, arrivando al totale record di 16,2 milioni complessivi. Il franchise animato celebra l'ennesimo successo continuando a incantare il grande pubblico, desideroso di godere della gesta di Gru e dei Minions. Stabile al secondo postro da tre, Beetlejuice Beetlejuice incassa altri 683.000 totalizzando 4,2 milioni complessivi. Risultato di tutto rispetto per il sequel del