Calcio a 5 i convocati dell’Italia di Salvo Samperi per il primo stage | via al nuovo corso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Via alha accettato quest’estate una sfida impegnativa: allenare la Nazionale italiana dia 5. Un incarico complicato, per il momento difficile che sta vivendo la compagine nostrana, al cospetto dei riferimenti internazionali. Dopo gli ultimi risultati deludenti di Massimiliano Bellarte, si è voltato pagina e l’allenatore che ha portato in alto Eboli cercherà di fare lo stesso con l’Italia del futsal. Dal 26 settembre al 5 ottobre, presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’, ci sarà ilraduno del gruppo azzurro.avrà modo di impostare un lavoro che ha come obiettivo stagionale la qualificazione agli Europei del 2026. La compagine azzurra è stata inserita nel girone con Malta, Bielorussia e Finlandia e inizierà il cammino nel Main Round a fine gennaio 2025.