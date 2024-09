Anticipazioni Grande Fratello del 23 settembre primi flirt e verdetto del televoto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 23 settembre 2024) Questa sera, lunedì 232024, si alza il sipario sulla terza puntata del, pronta a regalare momenti decisivi e inaspettati. Il reality di Canale 5, guidato da Alfonso Signorini, vedrà i suoi protagonisti affrontare nuove nomination e scoprire l’esito del. Sono ben otto i concorrenti in gara per guadagnarsi il titolo di preferito della Casa: Ilaria Clemente, Jessica Morlacchi, Yulia Bruschi, Tommaso Franchi, Luca Giglioli, Le Non è la Rai, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani. Tutti attendono ildel pubblico, consapevoli che stasera non ci sarà alcuna eliminazione, ma un’opportunità d’oro: i due più votati saranno immuni alle nomination di giovedì. Al fianco di Alfonso in studio ci saranno Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei fan, sempre pronti a dire la loro.