Abusivismo | demolito immobile illegale nel parco del Vesuvio

(Di lunedì 23 settembre 2024) Era gravato da un ordine di demolizione emesso nel 2003: abbattuto unabusivo nelnazionale del. È accaduto a Torre del Greco, dove si è data esecuzione ad una sentenza emessa dall'allora sezione distaccata del tribunale di Torre Annunziata, procedendo all'abbattimento di un manufatto abusivo di quasi 95 metri quadrati con strutture portanti in lapilcemento e fondamenta in cemento armato con copertura in lamiere coibentate. Il manufatto si trovava in via Sopra ai Camaldoli, all'interno del perimetro delnazionale del, in un'area soggetta a protezione integrale e sottoposta a vincolo sismico, ricadente nella cosiddetta zona rossa.