Monza Bologna probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – Quando Vincenzo Italiano oggi sul prato diincrocerà Alessandro Nesta non potranno che tornargli alla mente ricordi dolcissimi. Nel 2019-20 i due si sfidarono nella finale playoff di serie B. Italiano, alla guida dello Spezia, batté il Frosinone di Nesta all’andata per 1-0 e con identico punteggio perse al ritorno, ma in virtù del miglior piazzamento in classifica i liguri festeggiarono una storica promozione in A. Per la cronaca anche in ‘regular season’ quell’anno Italiano e Nesta nei due incroci fecero pari e patta, incassando una vittoria a testa. Anche oggi, stando alla classifica, i due allenatori si affrontano alla pari: stessi punti, 3, e identico percorso, fatto di tre pareggi e una sconfitta.