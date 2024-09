MISSINCAT è fuori dal 13 settembre con l’album EARTHLING

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 22 settembre 2024) Il 132024 è disponibile il progetto musicale della cantautrice e produttrice Caterina Barbieri,, con”, che esplora temi umani con un approccio unico, fondendo indie pop, elettronica, e arrangiamenti orchestrali per creare paesaggi sonori di grande impatto, e con il singolo “Heart Of Fire” in rotazione radiofonica. Scopri “”, il nuovo album diDal 132024 è disponibile “” per Listenrecords/Broken Silence, il nuovo album di, alias Caterina Barbieri, cantautrice, polistrumentista e produttrice italiana residente a Berlino. Conosciuta come un fenomeno di culto nella scena indie tedesca,torna con un lavoro che conferma la sua capacità di sorprendere e innovare, consolidando ulteriormente la sua posizione di rilievo nella scena musicale internazionale.