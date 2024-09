Milan prestazione totale di Kalulu con la Juventus | che errore mandarlo via!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 22 settembre 2024), Pierrecontinua a brillare con la maglia della: il francese è già un rimpianto per i rossoneri. Che errore cederlo! Una follia targata Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e perché no, anche Zlatan Ibrahimovic: la cessione di Pierrealla Juve è davvero una di quelle mosse di mercato che non si spiega. Specialmente con un ragazzo così talentuoso che nell’ultimo anno era stato fermato dai problemi fisici. Una volta rientrati questi, però, il giocatore ha ritrovato una grandissima condizione, nella Juve.