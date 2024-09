Maura Delpero e il suo ’Vermiglio’ | Ho ritrovato le memorie di casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Vermiglio è il villaggio di montagna in Trentino-Alto Adige in cui è nato il padre della regista, e a cui lei dedica il suo secondo lungometraggio. Ma "Bologna – spiega la cineasta che qui ha studiato Lettere – è la mia città. Dove sono diventata un’adulta, mi sono formata, alla quale devo il mio universo ideologico e artistico". Vincitrice, con ‘Vermiglio’, del Leone d’argento-Gran premio della giuria all’ultima Mostra del cinema di Venezia,incontrerà il pubblico del cinema Rialto oggi, al termine dello spettacolo delle 16, e prima della proiezione delle 19. Il film racconta dell’ultimo anno della Seconda Guerra mondiale in una grande famiglia e di come, con l’arrivo di un soldato rifugiato, questa perda la pace, nel momento stesso in cui, con la fine del conflitto, il mondo ritrova la propria., il film è nato da un sogno legato a suo padre.