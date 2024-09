LIVE MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 in DIRETTA | Martin scappa Bagnaia passato anche da Bastianini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-19 RIPRESO! Adessosono in bagarre.è distante 1.6. -20indemoniato, 4 decimi! Sta andando a riprendere! -20 ARRIVA! Si porta a soli 6 decimi da! -21 E’ evidente che qualcosa non va come dovrebbe sulla moto di. Queste sono quelle giornate dove serve l’intelligenza necessaria per portare a casa il massimo che si può. -21resta a 0.9 da. Deve tenerlo lì, per poi sferrare l’attacco negli ultimi 7 giri. -22 Per come si sta mettendo, potrebbeessere la giornata di. -22in testa con 9 decimi sua 1.275, Acosta a 1.703, Marquez a 2.409. -23 Si mette male per. Viene infilato facilmenteda. Questa gara può costare cara per il Mondiale, ma è ancora lunga. -23oggi non sembra quello di ieri.