Latina madre tortura i figli | acqua bollente e sigarette spente addosso Ridotti come i bambini del campo di sterminio di Auschwitz

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 22 settembre 2024) «Eranodeldidi». La descrizione, molto forte, viene dalla testimonianza dell’ispettore della Squadra Mobile Fabio Reali durante il processo per maltrattamenti contro ladei piccoli. L’arresto di Jessika H., 26 anni, risale a maggio 2023, ma le violenze sarebbero andate avanti da almeno due anni. I due, di cinque e sette anni, sono stati trovati per le strade di Aprilia () dopo essere stati abbandonati dallain un casolare: la donna aveva anche provato a scappare in Francia. I piccoli sono stati curati all’ospedale Bambino Gesù di Roma e ora si trovano in comunità. Si trascineranno per il resto della vita i segni delle violenze: uno resterà cieco mentre un altro avrà un problema permanente all’omero.