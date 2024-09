Jurassic world – Il dominio Il miglio verde o PresaDiretta? La tv del 22 settembre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 22 settembre 2024) Per la prima serata in tv, domenica 22, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Sempre al tuo fianco”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Cuori in affanno” ed “Emergenza in famiglia”, con Ambra Angiolini e Andrea Bosca. Nel primo, Sara vuole dimostrare a tutti di essere all’altezza del suo nuovo ruolo e concentra le energie sul lavoro. Decide di inviare Federico a Stromboli, affidandogli il compito di raccogliere dati e osservazioni sul vulcano. Ospite da Massimo e Marina, Federico svela involontariamente ai due la relazione tra Sara e Renato. Nel secondo, mentre Sara e Massimo discutono sul loro passato e sul loro futuro, vengono interrotti da una telefonata proveniente da Stromboli, Marina è stata arrestata. Nel frattempo, in Protezione Civile, scoppia un’emergenza che mette in seria difficoltà Canovi.