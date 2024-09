Il mare ha inghiottito la spiaggia corsa per fare le dune

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Il ciclone Boris non ha risparmiato le coste. Nella provincia di Forlì-Cesena, le quattro località balneari (Cesenatico, Gatteo a, San Mauroe Savignano) fortunatamente non sono finite sott’acqua ma i danni sono ingenti sulla, perché la furia delha eroso 50-60mila metri cubi di sabbia per un valore di oltre 600mila euro. C’è la necessità di intervenire subito, perché la prossima ondata di maltempo potrebbe dare il colpo di grazia. A Cesenatico, dove ilè avanzato anche di 20 metri, i tecnici del Comune hanno già effettuato un sopralluogo assieme ai tecnici della Regione e ai responsabili della Cooperativa Stabilimenti Balneari. Lungo i sette chilometri che vanno da Zadina fino a Villamarina, si stima che siano stati erosi dai 30mila ai 40mila metri cubi.