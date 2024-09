Golf | Billy Horschel beffa McIlroy e Horschel al BMW PGA Championship 2024 Matteo Manassero quarto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024), dopo tre anni, torna a vincere il BMW PGA. Prestazione da ricordare per l’americano nel weekend, prima con i due birdie alla 17 e alla 18 a forzare il playoff a tre, poi con l’eagle proprio alla 18 alla seconda buca di spareggio con cuisia Rory, che l’eagle l’aveva messo a segno alla 17 per sognare un nuovo colpo a Wentworth dopo 10 anni, che il sudafricano Thriston Lawrence. Per loro secondo e terzo posto con lo stesso -20 di. Perarriva unposto che, considerando le premesse, sta anche stretto visto che aveva tre colpi di vantaggio entrando nella domenica finale. Che, però, non gli è amica: sono soprattutto i due bogey in fila alla 9 e alla 10 a risultare fatali all’italiano, che però rafforza fortemente la propria candidatura ad avere un posto sul PGA Tour nel 2025.