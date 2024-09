Endless Love replica puntata 22 settembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 22 settembre 2024) Triplo appuntamento oggi – domenica 22– con la soap turca(Kara Sevda). Ecco iper rivedere gli episodi 216, 217 e 218 in. Fervono i preparativi per il matrimonio di Asu e Kemal, ma quest’ultimo è tormentato dai dubbi sulla decisione imminente. Nella famiglia Soydere sembra tornare la serenità. Dopo le rivelazioni del medico di sua madre, Emir affronta Galip il quale cerca di persuadere suo figlio a non agire contro di lui. Nihan teme che Emir nutra sospetti nei suoi confronti e che abbia scoperto il suo aiuto a Kemal nelle indagini sulla morte di Ozan. Impaurita, tenta di distanziarsi da Kemal.