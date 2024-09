Endless Love anticipazioni dal 22 al 28 settembre 2024 | Asu viene lasciata da Kemal

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 22 settembre 2024) © Us MediasetMomenti difficili per Asu a. Salta, infatti, il matrimonio cone la donna, in preda al dolore, deciderà di compiere un gesto estremo Maggiori info nelleche seguono.è in onda tutti i giorni su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14:10, il venerdì anche in prima serata, il sabato e la domenica alle 14.45 (oggi è l’ultimo appuntamento domenicale). La dizi è visibile in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity. L’interprete di Asu, Melisa Asli Pamuk, è stata ospite a Verissimo.