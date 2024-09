Eccellenza L’Urbania colpisce duro | 2-0 al K Sport Montecchio Gallo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 22 settembre 2024) Gara sempre in controllo della squadra di Lilli. In gol Nunez (primo tempo) e Zingaretti (ripresa) VALLESINA, 22 settembre 2024 – Vinceche batte con merito per 2-0 il K. Al 30? Nunez va in gol con un tiro dalla distanza. Ilprova a reagire e con Baruffi mette due traversoni pericolosi, Nannetti è bravo in uscita e a smanacciare. Il raddoppio al 10? della ripresa con Zingaretti con un rimbalzo che inganna Cerretani.controlla sfiorando anche un’altra marcatutra. Urbania: Nannetti, Sema, Scarcella, Dal Compare, Sarli (43? s.t. Tamai), Paoli, Lani, Carnesecchi, Rivi, Zingaretti (37? s.t. Franca), Nunez (42? s.t. Diene). All. Lilli: Cerretani, Pizzagalli, Baruffi (11? s.t. Notariale), Dominici, Nastase, Carta, Peroni (11? s.t. Fiorani), Sakaj, Perri, Magnanelli (42? s.t. Luca), Di Pollina. All.