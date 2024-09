Commercio difendiamo i negozi al dettaglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Si parla spesso diche chiudono. A forza di rendere sempre più difficile l'accesso alla città tra cantieri e divieti si agevola questo risultato negativo. Anche i commercianti devono però cambiare approccio altrimenti abbasseranno sempre di più le serrande. E non è solo colpa delle vendite on line. Forse è necessario abbassare i prezzi e cercare di tenere aperto l'esercizio il più possibile dato che la città è sempre piena di turisti. Poi le vetrine, magari renderle più accattivanti, forse con un totem di richiamo potrebbe servire. A volte capita di trovare cose interessanti all'interno ma non lo si percepisce dall'esterno. Lorenzo Conti Risponde Beppe Boni I numeri a livello nazionale sono poco edificanti.