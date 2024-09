Cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato nei boschi di Carrara

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 22 settembre 2024)– Unindiil 21 settembre neidi. A rinvenirlo un giovane che in quel momento si trovata nella zona del piccolo borgo di Noceto per cercare funghi. Ha così allertato la polizia che è arrivata sul posto assieme ai volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano della stazione die della Lunigiana. Ilsi trovava fra Fonte e Castelpoggio vicino al sentiero del soldato. Il Sast è intervenuto dopo l’attivazione del tecnico della centrale operativa del 118. La squadra ha recuperato il corpo, indi mummificazione, dopo il nulla osta del magistrato e lo ha trasportato per circa 300 metri fino al sentiero. Si procederà con gli esami per capire l’identità dele se si tratti di qualcuno dichiarato scomparso nelle scorse settimane.