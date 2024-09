Sinner spalle al muro ultim’ora sconvolgente

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 21 settembre 2024)al, continuano gli attacchi nei confronti del numero uno al mondo: l’irriverente commento non è passato inosservato. La quiete dopo la “tempesta”. Una quiete molto dolce, visto che neanche due settimane fa Janniksi è aggiudicato il suo secondo Slam, trionfando allo US Open ’24. Il numero uno al mondo si sta godendo il meritato riposo dopo il trionfo di Flushing Meadows, grazie al quale ha potuto consolidare ulteriormente la prima posizione nel ranking Atp, sfondando ildegli 11mila punti. Jannikè pronto al ritorno in campo – Il Veggente (Ansa)Un momento magico – almeno dal punto di vista sportivo – per il tennista altoatesino, reduce da mesi difficili per via della vicenda del doping. Lo scorso marzo, infatti,risultò positivo al Clostebol (uno steroide anabolizzante) durante il torneo di Indian Wells.