Salernitana femminile Francesca De Santis | Sento energie positive ci toglieremo grandi soddisfazioni

(Di sabato 21 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPrima amichevole dell’anno alle porte per la1970 che, al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, affronterà lo Spartak C5, formazione di Serie C. Il test congiunto di domenica 22 settembre alle ore 18:30, contro il quintetto campano, precederà quelli con il Futsal Koine, di domenica 29, e quello di ottobre con le ragazze della Polisportiva Baroncino, che faranno da prologo al debutto stagionale fissato, nel girone D di Serie B, per il 13 ottobre sul parquet del Lady Mondragone. In casaa parlare è stataDe. Il DS granata ha esordito affermando: “Sono molto soddisfatta del gruppo che si è formato, sia dal punto di vista tecnico che umano. La società mi ha dato grande fiducia ed un ampio margine per poter lavorare.