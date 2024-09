Porte aperte in ateneo per la Notte della scienza | laboratori esperimenti giochi mostre e visite guidate a portata di tutti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Pavia, 21 settembre 2024 – Ladi mano con, ma anche. Venerdì prossimo, Pavia ospita Sharper 2024, laeuropea dei ricercatori e delle ricercatrici con oltre 800 eventi in 15 città di 9 regioni, che coinvolgono oltre 1000 ricercatori e più di 200 partner coinvolti in tutta Italia. Nel capoluogo pavese il coordinatore dell’iniziativa è l’Istituto nazionale di fisica nucleare - sezione di Pavia, che organizza la manifestazione in stretta sinergia con Comune di Pavia, Università, Eucentre, Istituto di genetica molecolare del Cnr, Scuola universitaria superiore, Camera di Commercio e Comune di Vigevano. Venerdì dalle 14 fino a mezzal’aprirà i suoi cortili per un’intera giornata die applicazioni di diverse discipline scientifiche.