Milan e Off-White™ presentano la nuova collezione

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 21 settembre 2024) È stato uno dei grandi eventi che hanno caratterizzato lao Fashion Week, organizzato in collaborazione con GQ Italia:e Off-White di nuovo insieme per il terzo anno consecutivo, proprio quando ilsi appresta a celebrare i suoi 125 anni di storia. https://media.gqitalia.it/photos/66ed826228eb7cd4f400cd67/master/w1080,h1350,climit/Cappellino%20Off%20White%20.jpg Un appuntamento, quello dei 125 anni di storia del club, che viene costantemente richiamato nellacapsule collection Off-White x AC, che combina alcuni dei simboli iconici del Club come il diavolo e i classici colori rosso e nero con grafiche vintage calcistiche e il numero 125, insieme a dettagli dorati per celebrare l’anniversario e la legacy dei rossoneri.