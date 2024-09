Manila Nazzaro incinta | lei rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 21 settembre 2024) Personaggi TV La settimana de La volta buona si conclude con una puntata ricchissima, in cui l’attualità e l’omaggio a Sophia Loren hanno occupato gran parte della puntata del 20 settembre condotta da Caterina Balivo. Come di consueto, si parte con la striscia dedicata alla cronaca come la storia della giovane mamma che ha partorito e sepolto nel giardino di casa i due neonati. Non sono mancati i momenti di divertimento, con il gioco Di chi è?, oltre all’intervista one-to-one con un personaggio noto e amatissimo del mondo dello spettacolo. Da giorni si vocifera cheaspetti un bambino. Ecco tutta la verità.