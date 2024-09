Il nuovo che arranca Da Miranda a Dallinga | è ora di uscire dall’ombra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Con lo Shakhtar non è sfuggito un dettaglio: nessunacquisto in campo. Italiano si è affidato alla vecchia guardia, a chi la Champions se l’è sudata e guadagnata: un segnale di riconoscenza e di attenzione a un gruppo a cui chiede di cambiare pelle e di seguirlo. Ma è pure un dato di fatto che la prima gara senza reti al passivo della stagione sia stata portata in porto sfruttando in buona parte l’intesa di chi già si conosce: da Skorupski, al secondo rigore stagionale parato su altrettanti calciati da avversari (dopo quello di Thauvin con l’Udinese) a Posch, da Lucumi a Beukema e Lykogiannis, senza dimenticare il lavoro fatto da centrocampo e attacco (in primis Ndoye), in termini di pressing, rientri e recuperi. Ora è ai nuovi che si chiede di incidere e di calarsi nella parte. Perché fin qui, dai nuovi arrivati è arrivato pochino.