Il Circolo fotografico | Mettiamo in primo piano la vera identità brianzola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Ilmonzese si prepara alla mostra “Essere Monza“, uno scavo nei volti e nelle personalità di chi Monza la vive ogni giorno, che sarà esposta dal 3 al 13 ottobre al Binario 7 di Monza. Molti dei 61 soci dello storicomonzese - che tra un anno spegnerà le 60 candeline - a maggio 2023 hanno partecipato al progetto nazionale della Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche) di censimentodegli italiani, per cui nell’arco di diverse giornate, al Teatrino di Corte della Villa Reale, sono passati sotto l’obiettivo dei fotografi centinaia di persone di diversa età, storia ed estrazione sociale, per formare un collage della popolazione che vive in città. Questo enorme impegno tra poco finirà in mostra.