Furto in un hotel a 5 stelle di Gallipoli | portiere imbavagliato e legato ma per la polizia è uno dei ladri

(Di sabato 21 settembre 2024) Un colpo ben organizzato, anche se non fino in fondo, quello messo in atto in una 5di Palazzo del Corso, a, dovedell’, che lavorava lì da circa un mese, è tra gli autori – secondo la procura di Lecce – di unda 2.850 euro assieme a sei complici. Gli uomini sono stati individuati e denunciati e ora le accuse a loro carico, ipotizzate dalla pm Donatina Buffelli, sono diaggravato, simulazione di reato e falsa denuncia. La falsa rapina – La banda dei sette, come riporta l’edizione barese di Repubblica, aveva un piano ben preciso. La notte del 19 maggio 2022, dopo aver messo a segno il, il, considerato il basista, si era fatto ritrovare dal direttore dell’albergoe riverso sul pavimento nei pressi dell’ingresso della struttura.