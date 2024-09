Famiglia violenta botte al ristoratore per non pagare il conto | papà mamma e figlia a giudizio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Porlezza (Como) 21 settembre 2024 – In cella a inizio luglio era finita tutta la: padre, madre e, accusati di essersi armati di spranghe e aver organizzato una spedizione punitiva nel ristorante dove avevano cenato un mese prima, i cui titolari pretendevano che venisse saldato il. Ora, per i tre, il sostituto procuratore di Como, Simona De Salvo, ha chiesto il processo conimmediato, in quanto le accuse contro di loro non sono cambiate e si trovano ancora sottoposti a misura cautelare. Maurizio Perretta, 49 anni, la moglie Simona Lagrutta, 44 anni, di Laino, sono al Bassone, mentre la, Sara Perretta, 20 anni, era stata messa ai domiciliari all’indomani dell’interrogatorio di convalida.