Cosa dice di noi il ritorno ciclico del trend delle gelatine

(Di sabato 21 settembre 2024) «Per oltre centocinquant’anni, Jell-O è stata al centro dei momenti gioiosi della famiglia, grandi e piccoli», ha affermato pochi giorni fa Tyler Parker, brand manager dei dessert dell’azienda Kraft-Heinz. «Con The Jelly Collection non stiamo solo celebrando la nostra ricca storia; le stiamo ridando vita per le famiglie di oggi». Con queste parole il manager ha annunciato l’ultimo prodotto targato Jell-0, come si chiama il più noto preparato per gelatina d’America: una serie di poltrone dall’aspetto caramelloso che saranno disponibili su Amazon. Le sedute di gelatina sono l’ennesima manifestazione di unche quest’estate ha portato in auge scarpe e accessori analogamente gommosi, come i sandali in plastica trasparente che non si vedevano dagli anni Ottanta.