Chi può batterci? | anticipazioni ospiti e streaming della prima puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 21 settembre 2024) Chi può?:Questa sera, sabato 21 settembre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Chi può?, il nuovo format Rai che promette di catturare l’attenzione del pubblico con un mix di sana competizione, spettacolo e divertimento. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Si tratta del primo show televisivo in cui gli spettatori in studio potranno sfidare una squadra di sei celebrità del mondotelevisione, dello spettacolo e dello sport, in una serie di prove che metteranno alla prova intelligenza, abilità e cultura generale. Il tutto sarà condotto da Marco Liorni, che avrà un ruolo duplice e inedito: non solo presenterà lo show, ma sarà anche il capitano e giocatoresquadra dei vip.