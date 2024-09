Centocelle TTS Street Food dal 27 al 29 Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 settembre 2024)TTS27-28-29, ed è subito festa. Per finenon prendete impegni, nel cuore di Roma si animerà l’evento più atteso, colorato e saporito dell’anno. Cibo, musiche, colori e tante sorprese, all’interno di uno dei quartieri più suggestivi e popolari della capitale, daranno vita ad una festa incredibile. Dal 27 al 29sarà di scena il, non un festival normale ma un evento firmato TTS, di quelli da non mancare. Un villaggio ricco di assolute bontà gastronomiche che per questa prima edizione verrà allestito nel cuore del V Municipio, esattamente in via dei Castani dove verrà creata un’isola pedonale da piazza dei Mirti fino ad arrivare in via degli Arceri.