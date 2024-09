Bonus Natale100 euro per i redditi fino a 28mila euro La sinistra fuori dal mondo si dice disgustata

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 21 settembre 2024) Laha da blaterare anche sulNatale. Il governo ha deciso di introdurre per questo inverno la misura da 100in arrivo con le tresime di quest’anno, così come prevede l’emendamento del governo al decreto Omnibus all’esame delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Ci sono dei requisiti per poter beneficiare di questo sostegno economico che va incontro alle famiglie: ilè destinato esclusivamente ai lavoratori dipendenti con un reddito lordo annuale non superiore ai 28.000; che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico, ed anche un coniuge non separato a carico. L’assegnazione riguarderà un milione di persone. Il contributo verrà erogato nel mese dimbre 2024, insieme allo stipendio e alla tresima mensilità, ma non sarà accreditato automaticamente in busta paga.